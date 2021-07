Segno Leone ascendente Scorpione

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dello Scorpione ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloil Leone è un segno potente, carismatico e accentratore, cioè: un vero protagonista dello zodiaco. Con lo Scorpione come ascendente, la personalità del Leone si espande e si fonde nella natura misteriosa e magnetica dello Scorpione, divenendo, così, una vera star dell'oroscopo. In questa particolare circostanza, il Leone riesce a dare il meglio di sé, giacché l'ascendente Scorpione lo rende puntuale e costante nel raggiungere i suoi obiettivi. Possiede un'intelligenza sottile e penetrante capace di afferrare i più piccoli dettagli.è appassionato, romantico e premuroso con tutti, sebbene a qualcuno possa risultare antipatico e spiacevole, poiché dice sempre apertamente tutto ciò che pensa senza alcun filtro. I nati con questa particolare combinazione astrale sono molto attenti al loro ambiente e hanno una grande capacità di osservazione che permette loro di scoprire prima degli altri ciò che li circonda., il Leone con ascendente in Scorpione è una combinazione davvero affascinante ma assai complessa. Ha una fonte inesauribile di energia, soprattutto è una persona intuitiva che va oltre ciò che si può imparare dalle esperienze o dai libri. È riservato e non permette che gli altri si intromettano nella sua vita. Sentimentalmente, non tende all'infedeltà, poiché, al contrario, è stabile sia nell'amore che in molti altri contesti della vita.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store