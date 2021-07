Segno Leone ascendente Sagittario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarlocombinazione di due segni con lo stesso elemento fuoco conferisce al Leone ascendente Sagittario una visione della vita molto intensa. È un tipo di Leone particolarmente socievole, più aperto e spontaneo, capace di farsi carico di molte responsabilità. Molto probabilmente si tratta della persona più sicura di sé in tutto l'universo. Ha un grande senso di empatia ed è sempre disposto ad aiutare il prossimo. Di negativo c'è che il suo modo presuntuoso di agire qualche volta può causare dispiacere negli altri.dà per scontato che gli altri lo stimino e di solito ha ragione. È assai coraggioso e desideroso di compiere grandi imprese nella vita. Di solito ha molti interessi, ma ciò che più lo attrae sono i viaggi. Molte persone che hanno questa speciale combinazione di segni alla nascita, vorranno viaggiare in tutto il mondo, leggere tutti i libri e andare a tutte le mostre., il Leone ascendente sagittario è un buon imprenditore con idee originali sebbene i suoi sensi di libertà e indipendenza non facilitino molto la collaborazione con altre persone. In ogni caso, se riesce a circondarsi di collaboratori che sappiano comprendere le sue idee, raggiungerà livelli di successo molto alti. Nel sociale, è amichevole, generoso e premuroso, quindi è sempre circondato da amici. Sentimentalmente, non è uno di quelli che si appassionano a prima vista e non gli piacciono le relazioni superficiali.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store