Segno Leone ascendente Capricorno

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Capricorno ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarlospeciale combinazione astrale conferisce un certo fascino personale al segno originario donandogli solidità e serenità. Il Leone con ascendente in Capricorno è di poche parole. Prima di parlare o agire, misura sempre l'effetto che avrà ciò che sta per dire o fare. Ha una profonda autostima e ciò gli consente di essere fermo e deciso nel raggiungimento dei propri obiettivi e traguardi.la sua personalità forte, magnetica e diligente, questo nativo Leone con ascendente in Capricorno è dotato di molta energia, ambizione e una straordinaria capacità di comando. È così attento e previdente che difficilmente qualcuno riuscirà a interrompere il suo percorso in qualsiasi ambito della sua vita precedentemente definito. Di negativo ci potrebbero essere una incontrollata avidità e un impetuoso desiderio di potere., l'ascendente Capricorno accentua ulteriormente l'ambizione del Leone. Questo nativo ha grandi capacità intellettuali e si dà molto da fare. È maturo e si assume le sue responsabilità, senza paura. Nella sfera sentimentale è più serio e premuroso di molti altri nativi del suo stesso segno zodiacale. È una di quelle persone che cercano una relazione vera e profonda. Affettivamente si mette in gioco solo quando è certo di essere ricambiato. Deve sentirsi sicuro dei suoi sentimenti prima di esprimerli.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store