Segno Vergine ascendente Sagittario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarlodi chi ha la fortuna di nascere nel segno della Vergine con ascendente in Sagittario, l'intelligenza si unisce alla logica e alla razionalità. Potenti pianeti, come Mercurio e Giove, conferiscono a questa persona la vocazione alla dottrina e all'insegnamento. Per questo motivo, molti di questi favoriti dalle stelle diventano bravi insegnanti e valenti professori.in questo tipo di Vergine con ascendente in Sagittario, poiché tende sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Si tratta di una configurazione piuttosto fortunata, soprattutto per quanto riguardano i valori mentali e intellettuali. Costui o costei sa sfruttare le sue facoltà ed è per questo che non trova limite al suo bisogno di apprendere e di conoscere e, quanto più alto è l'argomento, tanto più sarà attratto da esso.ha una particolare attrazione per l'avventura. Gli piace muoversi e sentirsi libero. Ama mettersi alla prova e vedere fino a che punto possa spingersi. Non sopporta di sentirsi oppresso e fugge dalle condizioni in cui la sua indipendenza può essere limitata. Non disdegna porsi grandi ambizioni, anche se non ignora i pericoli che un simile atteggiamento può comportare. In amore è piuttosto romantico ma poco incline alle relazioni esclusive.