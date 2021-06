Segno Vergine ascendente Acquario

tuo segno solare èed hai l'ascendente in? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dell'Acquario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, pui calcolarlo, Vergine e Acquario non sono molto compatibili tra loro, ma quando uno è l'ascendente dell'altro, c'è di buono che ognuno smette di essere così rigoroso, diventa più tollerante e accetta di buon grado le caratteristiche che gli sono opposte. Tutto questo fa del nativo Vergine con ascendente in Acquario una persona molto socievole e amichevole con tutti., se il tuo segno è Vergine ed hai l'ascendente in Acquario, allora sei una persona pratica e pronta a risolvere qualsiasi problema che possa sorgere. Ma, l'aspetto più positivo di questa combinazione è che la Vergine, pragmatica e perfezionista, è in grado di rilassarsi e gioire attraverso le proprie attività, prevalentemente artistiche e creative.ha un'intelligenza straordinaria che il più delle volte va oltre i concetti tradizionali. Ama la libertà e protegge gelosamente la sua indipendenza. Nella sfera affettiva, ha bisogno che le persone accanto a sé siano allegre e contenti. È fedele. Ama profondamente e tende a essere felice con la stessa persona per tutta la vita.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store