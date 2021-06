Segno Bilancia ascendente Vergine

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlosi leggono belle cose su questo nativo, poiché è sempre gentile e cordiale con le persone vicine. Chi nasce nel segno della Bilancia con ascendente in Vergine è solito rendersi utile agli altri prestando soccorso a chi ha bisogno di aiuto. Generalmente è molto prudente, forse perché ha la costante paura di perdere il suo equilibrio. Tuttavia, ha un buon carattere, anche se spesso dietro a tutto ciò si nasconde una volontà abbastanza debole.è forse uno o dei segni più raffinati, solerti e meticolosi dello zodiaco. Lavora duramente per raggiungere una certa indipendenza sociale e la stabilità finanziaria. A volte diventa troppo esigente con se stesso e con gli altri a causa del suo perfezionismo. In qualche caso tende a sfiduciarsi, denigrandosi piuttosto che valorizzarsi. Forse dovrebbe imparare a non lasciare che le sue emozioni interferiscano con la ragione.di questo tipo di Bilancia è molto diversa dal segno tipico, poiché è più predisposto alla timidezza e alla riservatezza. Ama la bellezza e l'armonia in tutte le loro forme, ed è assolutamente intransigente verso la disattenzione e la trascuratezza persino dei particolari più insignificanti, per cui corre il rischio di sprecare tempo ed energie per delle sciocchezze. In ambito affettivo e sentimentale, è molto fedele e richiede reciprocità. Non è in cerca di avventure, ma di qualcuno disposto a crescere al suo fianco.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store