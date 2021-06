Segno Bilancia ascendente Toro

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlobenefattrice di entrambi i segni, sia il solare Bilancia che l'ascendente Toro, danno origine a una personalità assai sensibile ed emotiva che si riflette sulle caratteristiche e la personalità di questa speciale combinazione astrale. Per questo motivo, chi nasce in questa circostanza, è una persona affettuosa, premurosa e gentile, che lavora sodo per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato.è un vero intenditore di bellezza. È uno che lascia il segno in tutto ciò che fa, specialmente quando si tratta qualità, cura estetica e raffinatezza. Questo perché la natura pratica e costruttiva taurina conferisce alla Bilancia una grande capacità e motivazione per il lavoro. Tutto questo lo rende un lottatore persistente che sa quello che vuole e una volta ottenuto non se lo lascerà sfuggire tanto facilmente., difficile da provocare. Va d'accordo con tutti ed è molto apprezzato, ma diventa esplosivo quando si superano certi limiti. Tutto ciò che vuole è della buona musica, amici, animali, natura e affetto intorno a sé. Si sentirebbe perso senza qualcuno da amare. Ha una certa propensione alla pigrizia. Odia la solitudine e la mancanza di confort. Non è molto parsimonioso con il denaro, ma si sa che le cose belle non hanno prezzo.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store