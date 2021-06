Segno Bilancia ascendente Leone

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Leone ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarloquesta combinazione data dal segno solare Bilancia con ascendente in Leone ci troviamo di fronte a due elementi, uno d'aria e l'altro di fuoco, che si combinano tra loro. L'ascendente Leone rende al nativo Bilancia un carattere prevalentemente autoritario e appariscente, spesso a scapito della discrezione, nonché la gentilezza e l'eleganza del segno originario. In alcuni casi diventa esibizionista e teatrale, perdendo il buon senso e la sua connaturale assennatezza.che il nativo Bilancia con ascendente Leone pretende sempre il meglio dalla vita, poiché è consapevole delle sue qualità e sa di non avere altra scelta che dare sempre il massimo in ogni sua attività. Tende ad essere istintivo e poco incline alla pazienza, sebbene l'equilibrio della Bilancia eserciti una supervisione sul suo comportamento impulsivo, soprattutto quando entra in una sorta di conflitto o disaccordo con le persone intorno a sé., è più determinato e fiducioso della maggior parte dei nativi Bilancia. Inoltre, ha una naturale inclinazione a sedurre, affascinare e persino esercitare un certo potere e magnetismo sugli altri. Insomma, siamo davanti a una di quelle persone che sono descritte come squisite, generose, dotate di buon gusto, delicatezza, raffinatezza, senso di armonia ed equilibrio. È sempre leale nel suo agire e incline a vivere la vita con gioia e sano ottimismo.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store