Segno Bilancia ascendente Cancro

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Cancro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlo, come tutti sappiamo, è ambasciatrice di bellezza, eleganza ed equilibrio. Non sa vivere se non è in armonia con le persone intorno a sé, cui dedica gran parte del suo tempo nel mettere in mostra la sua dialettica, la ragionevolezza e la razionalità. Tuttavia, l'emotività del Cancro influisce molto sul pensiero della Bilancia, togliendole quel filo di logica che è il fiore all'occhiello di questo settimo segno zodiacale.è forse il più casalingo tra tutti gli altri dello stesso segno solare. Gli piacciono i luoghi graziosi e puliti, a condizione che non debba occuparsi di mantenerli così. La sua sarà una casa esemplare e la cucina perfetta. Grazie al carattere tranquillizzante della Bilancia e la capacità del Cancro di ascoltare, le persone tendono ad avere fiducia in lui o in lei, confidando i loro segreti più intimi., come abbiamo visto, la Bilancia con ascendente in Cancro aspira ad avere una casa propria, trovare il compagno o la compagna ideale e costruirsi una famiglia. Questa combinazione di segni implica il desiderio di amare e prendersi cura degli altri, per questo motivo, a causa del suo carattere idealista e sognante, non è esente da cocenti delusioni.