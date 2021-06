Segno Bilancia ascendente Bilancia

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella della Bilancia ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlosanno essere così gentili, corretti, diplomatici e desiderosi di essere apprezzati da tutti, quanto lo è l'appartenente al segno della Bilancia con ascendente nello stesso segno Bilancia. Qui abbiamo un raddoppio delle caratteristiche del segno. Questo nativo è comunicativo ed è un eccellente conversatore. Odia fare polemica e fugge da tutto ciò che potrebbe compromettere il suo profondo bisogno di pace e tranquillità. Ama l'estetica e la bellezza, detesta ciò che è disonesto e corrotto.e ha un senso artistico ed estetico molto sviluppato. È gentile, cortese e assai raffinato. Rifiuta le stravaganze e adotta un comportamento sempre molto disponibile e attento verso gli altri. Non ama la solitudine ed ha un'innata facilità nel fare amicizia e riunire gruppi di persone. Ha una personalità carismatica e si prende cura dei bisogni degli altri. Grazie a queste caratteristiche, in genere è un ottimo padrone di casa. Crede che la vita sia un gioco in cui tutti giocano secondo le sue regole.è senza dubbio un ottimo consigliere e mediatore. È una persona neutrale e si comporta in modo obiettivo soprattutto quando si tratta di dare un'opinione che non offenda nessuna delle parti in causa. Il suo peggior difetto è che si lascia condizionare troppo dall'opinione degli altri. Inoltre, non arriva mai in orario agli appuntamenti e molto probabilmente troverà il modo di essere in ritardo anche al suo funerale.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store