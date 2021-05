Segno Scorpione ascendente Toro

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella del Toro ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarloquesta particolare combinazione astrologica possiamo trovare profonde contraddizioni, poiché una personalità come quella dello Scorpione con un ascendente antitetico come il Toro, presenta da un lato l'aggressività e l'impulsività tipicamente plutoniane, mentre dall'altro lato troviamo la sensibilità e la disciplina venusiane. Questo significa che l'istinto impetuoso ed esuberante dello Scorpione è costantemente moderato dal carattere tranquillo e parsimonioso del Toro. Tutto ciò rende a questo nativo una personalità potente e attraente e un temperamento fermo e deciso.agisce spinto dal suo istinto naturale che in genere non fallisce quasi mai. Fa molto affidamento sulle proprie esperienze e raramente si lascia trascinare da utopie o fantasie. È sicuramente una persona pratica e concreta che crede molto nelle proprie capacità. In genere è difficile farlo arrabbiare, ma è altrettanto difficile che poi si calmi. È piuttosto vendicativo e ricorderà per lungo tempo un torto o un'offesa subita., questo tipo di Scorpione è in grado di provare emozioni molto forti e ha la tendenza ad essere alquanto possessivo e geloso. È riluttante ai cambiamenti, alle novità e alle incertezze. E quando tutto ciò è inevitabile, lo accetta suo malgrado, ma per un po' sarà nervoso e irritato. A volte sa essere così testardo che per spostarlo dalle sue convinzioni è come voler spingere un carro armato con le mani.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store