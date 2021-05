Segno Scorpione ascendente Cancro

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella del Cancro ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarloè facile per nessuno convivere con uno/una Scorpione ascendente in Cancro. In questa particolare combinazione astrale si incontrano due segni d'acqua sensibili e intuitivi. Bisogna entrare nel loro mondo interiore per poterli capire e apprezzare. Molti di essi hanno tendenze artistiche eccezionali che manifestano dipingendo o scrivendo, in cui emerge una vena creativa che sa esprimere ed evocare emozioni molto intense. La cosa difficile per lui o lei, è saper conservare a lungo fiducia e speranza, poiché ha una forte tendenza a lasciarsi trasportare da pensieri negativi non sempre giustificati.è un individuo particolarmente introverso, taciturno, solitario, misterioso, dotato di una grande ricchezza interiore. Ha un'intuizione davvero straordinaria per cui riesce a rilevare la mancanza di onestà e/o sincerità negli altri e, quindi, è senz'altro una persona difficile da ingannare. Questo tipo si Scorpione è un lavoratore laborioso, perseverante, tuttavia, la sua personalità percettiva e sensibile ha un punto debole che lo porta a sviluppare sentimenti di pessimismo che spesso gli impediscono di portare a compimento i suoi progetti. Per questo stesso motivo, anche la sua vita sentimentale è spesso soggetta a forti tempeste e tormenti. Insomma c'è n'è abbastanza perché il partner capisca d'essersi innamorato di una personalità alquanto complicata.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store