Segno Scorpione ascendente Ariete

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella dell'Ariete ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarloi segni sono governati rispettivamente da Marte e Plutone, perciò, ci troviamo di fronte a un nativo impulsivo, impaziente e con una certa aggressività. L'uomo o la donna Scorpione con ascendente in Ariete è una persona coraggiosa e intraprendente. È energico e forte, capace di affrontare le sfide più difficili. Teme pochissime cose, anzi, sembra quasi avere un'attrazione speciale per il complicato o controverso. Il suo motto è "", anche se la coerenza non è proprio il suo punto di forza. Infatti, non sempre ha la pazienza o la capacità di sopportare abbastanza per arrivare fino alla fine di ciò che ha intrapreso.ha un carattere franco e diretto e gli piace arrivare al nocciolo della questione senza tanti giri di parole. In questa combinazione si sommano le caratteristiche di due dei segni considerati tra i più forti e attivi dello Zodiaco. Se c'è una cosa che non tollera, è ricevere ordini. È lui o lei che dà ordini e qualunque cosa gli venga chiesto lo infastidisce., questo tipo di Scorpione è competitivo e aspira sempre ad essere il primo in tutto. La forza e l'energia che mette in tutto ciò che fa potrebbero facilmente portarlo al successo se avesse più tenacia e determinazione. Sentimentalmente è una persona alquanto volubile, perciò non sorprenderà se cambia partner molto spesso, così come allontanerà amici e conoscenti che non lo convincono. La fedeltà non è una delle sue virtù, tuttavia, è molto geloso/a del suo partner.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store