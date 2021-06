Segno Bilancia ascendente Scorpione

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dello Scorpione ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlo, il simpatico ed educato nativo Bilancia beneficia di una personalità piena di entusiasmo, del tipo "prima agisco e poi ci penso", che gli rende un carattere molto pratico e aperto. Ha una buona manualità èd è molto bravo a usare le dita, sia che si tratti di aggiustare un motore o suonare la chitarra, oppure truccarsi semplicemente. Si comporta freddamente con gli estranei, ma è incredibilmente amorevole con le persone che significano di più e spesso esprime il suo affetto attraverso un supporto pratico e atteggiamenti premurosi.ha un talento naturale per entrare nei pensieri e i segreti degli altri, ma deve stare attento a non evocare demoni dove non ce ne sono, poiché è facile che passi dal sospetto alla paranoia. A volte può reagire in modo davvero eccessivo di fronte a ciò che in realtà è solo un atto o un gesto innocente., chi nasce con la particolare fusione tra Bilancia e Scorpione, è interessato prevalentemente a un impiego legato alle attività mentali o qualsiasi altra professione che richieda un talento speciale per la ricerca e l'indagine. Nella sfera affettiva le relazioni avvengono in maniera intensa e dinamica. L'equilibrio e la stabilità nei sentimenti della Bilancia, devono dare spazio a momenti di esaltazione che possono complicare il legame portando instabilità nella relazione. A volte fantastica relazioni proibite e per questo spesso subisce delusioni sentimentali.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store