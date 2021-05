Segno Bilancia ascendente Pesci

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dei Pesci ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlounisce la natura empatica e compassionevole dei Pesci alla bellezza, gentilezza, armonia ed equilibrio della Bilancia. Il risultato che ne consegue è una persona assai creativa che potrebbe eccellere in numerosi campi artistici. Costui o costei è dotato di molto talento e avrà successo nella vita grazie ai suoi meriti, principalmente in letteratura, nella scienza e nell'arte. La sua natura creativa lo porta costantemente alla ricerca di nuove idee. Il benessere ci sarà grazie ai suoi numerosi sforzi, poiché questa combinazione di segni, di solito porta il nativo a guadagnare una considerevole ricchezza.significa avere predilezione per il lusso e le belle cose della vita. Dolce e gentile fino all'estremo, è incapace a dire di no. Il difetto maggiore, a parte la tendenza a eccedere nel mangiare e bere, sono le sue incertezze che lo rendono titubante nel prendere le proprie decisioni. Tra tutti i Bilancia, è molto probabilmente il più indeciso, e quando si trova di fronte a un bivio, oscilla come una foglia al vento. A volte capita che gli altri devono prendere una decisione al posto suo prima che sia troppo tardi., l'amore e l'empatia sono essenziali per le persone che presentano questo tema astrologico alla nascita, per cui sembrano sbocciare una volta che hanno incontrato la loro anima gemella. Per paura di rimanere soli tendono a fare amicizia alquanto velocemente, ma a volte con le persone sbagliate.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store