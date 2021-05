Segno Bilancia ascendente Capricorno

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella del Capricorno ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlo, il bisogno che ha la Bilancia di creare attorno a sé un ambiente pieno di armonia ed equilibrio si fonde con l'aspetto del Capricorno di materializzare le proprie ambizioni. Questa persona si alzerà di buon mattino in modo da arrivare prima di chiunque altro per iniziare la propria attività. Chi lavora con lui o lei, dovrà adattarsi al suo modo di fare, che sarà alquanto metodico, altrimenti correrà il rischio di essere tagliato fuori in men che non si dica., in apparenza sembra una persona fredda e distante, ma dentro di sé c'è un vero vulcano di emozioni. È assai intelligente e ha la capacità di comprendere le questioni più complesse. La famiglia di provenienza è importante tanto quanto quella che sta formando. Questo significa che presta uguale attenzione ai suoi nonni, i genitori, fratelli, sorelle, figli, zii, nipoti e, ovviamente, alla propria metà.è meno socievole del tipico segno zodiacale, ma molto più determinato, ordinato e costante in tutto ciò che fa. Nelle relazioni di amicizia è leale come nessun altro, ma non metterà mai i suoi amici davanti alla famiglia, per cui dovranno attendere il loro turno. Gli piace guadagnare denaro e sa come spenderlo e, poiché sa benissimo quanto gli costa procurarselo, comprerà solo prodotti della migliore qualità, nulla di meno.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store