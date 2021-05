Segno Bilancia ascendente Acquario

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento preciso della tua nascita era quella dell'Acquario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente astrologico, puoi calcolarlonon tutti quelli che hanno il Sole in Bilancia e l'ascendente in Acquario sono degli artisti, ma in molti hanno interessi e talento artistici. A differenza di altri individui dello stesso segno Bilancia, non sono disperatamente preoccupati di ciò che gli altri pensano di loro. Un'altra attitudine che prendono dall'Acquario, è la sicurezza. Perciò, la tendenza all'esitazione del segno originario è completamente spazzata via, e una volta presa una decisione, difficilmente torneranno sui sui loro passi. In genere si vestono in modo un po' eccentrico, ma con gusto e competenza.ha una mentalità molto più logica e scientifica rispetto al solito Bilancia e non così socievole come ci si potrebbe aspettare. È un idealista e le sue idee vanno ben al di la della comprensione delle altre persone. Il suo pensiero è rivolto ai problemi di giustizia sociale e ama imparare cose nuove. Sebbene sia indifferente alle opinioni degli altri, perde facilmente la pazienza quando le persone intorno a lui o lei, non accettano di vivere secondo i suoi ideali., questo tipo di Bilancia ha bisogno di un certo spazio per esprimere la propria creatività e il suo genio inventivo. E quando ciò accade, ottiene facilmente il successo in ogni area e qualsiasi attività svolga. Sentimentalmente, subisce dei veri e propri alti e bassi emotivi legati alla ricerca del vero amore e possono influire sul suo benessere sia fisico che psichico. Non perde mai interesse o fiducia in ciò che crede, e questo fa sì che non invecchierà mai.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store