Un NFT per aiutare la terra

Si dice che nel corso del suo ciclo di vita un cosa sono gli NFTs ) accumula in media un'impronta di circa, equivalente a guidare per 513 miglia con una tipica auto a benzina.Dal momento che negli ultimi mesi il fenomenoè esploso, l’artista italianoha deciso di lanciare il progetto "" per offrire alla comunità NFT e a tutte le persone che vogliono contribuire concretamente ad aiutare l’ambiente un modo per supportare il nostro pianeta.Give More Than You Take sarà quindi il primo NFT realizzato dalla collettività. Il codice QR principale sarà composto da, ognuno dei quali mostrerà un messaggio inviato dai partecipanti del progetto a scopo benefico.Tutti possono partecipare al progetto in modo completamente gratuito. I messaggi migliori verranno selezionati come i 231 QR Code che comporranno l’opera finale.L'finale sarà coniata come NFT e venduta tramite un'asta su, un marketplace dedicato proprio a questa nuova forma d’arte e l’intero ricavato della vendita verrà devoluto ad un’associazione a supporto dell’ambiente.