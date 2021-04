Segno Scorpione ascendente Scorpione

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella dello Scorpione ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarlo, si sa, è il segno della forza psichica e fisica, qualità che sono duplicate in colui o colei che abbia l'ascendente dello stesso segno Scorpione. Questo nativo ha una personalità abbastanza complessa che è difficile da comprendere appieno, poiché è caratterizzato da fluttuazioni dell'umore, con periodi di alti e bassi in cui si alternano momenti di gioia e felicità ad altri di cupa tristezza. Sembra che questo Scorpione al quadrato sia provvisto di un'insolita energia che lo rende capace di svolgere qualsiasi compito che richieda un grosso sforzo fisico e mentale.è probabilmente il segno più temuto di tutto lo zodiaco. Forse nessuno potrà mai conoscerlo a fondo, poiché è estremamente riservato e difficilmente si apre completamente, nemmeno alle persone più vicine. In genere è un gran lavoratore. Non si arrende finché non ha trovato quello che sta cercando. Qualunque sia l'obiettivo che si è prefissato di raggiungere, andrà spedito come un treno in corsa e niente e nessuno potrà fermarlo. Potrebbe vincere il primo premio come partner più romantico e affettuoso del mondo, se solo riuscisse a tenere sotto controllo quel mostro di gelosia che ha dentro di sé. Infatti, gran parte dei suoi fallimenti a livello sentimentale si verificano semplicemente perché vuole dominare la relazione. In ogni caso, è sempre meglio non averlo come nemico, perché è capace di attuare vendette davvero machiavelliche.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store