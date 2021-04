Segno Scorpione ascendente Sagittario

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella del Sagittario ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarlooffre una personalità alquanto socievole e leggera, qualità un po' insolite per uno Scorpione, che nascondono in parte o del tutto la sua natura profonda e complessa e, cosa rara per questo segno, è molto più facile poterlo ingannare. Di solito lo Scorpione sa riconoscere un imbroglione a dieci metri di distanza, ma la generosità del Sagittario lo rende più tollerante e accomodante di quanto non lo sia il segno originario. L'agenda di questo tipo si Scorpione è sempre piena di nomi, ma ha pochi amici intimi e non dà mai il suo cuore senza prima controllare che quella persona sia degna di fiducia.può considerarsi una persona fortunata, poiché ha molte possibilità di raggiungere i suoi scopi nella vita, senza trovarsi di fronte grandi ostacoli e conflitti. Ha un carattere estroverso, simpatico e di larghe vedute. In quest'uomo o questa donna, l'energia di Plutone è attivata dall'azione espansiva di Giove, governatore del Sagittario, questo significa che ha grandi ideali con progetti e scopi molto elevati. Gli piace l'avventura e si sente affascinato da tutto ciò che può offrirgli la possibilità di espandere i suoi orizzonti, siano essi intellettuali o fisici, che raggiungerà viaggiando attraverso luoghi sconosciuti. Nella sfera affettiva esercita su chi lo circonda un forte potere attrattivo. Un suo grande difetto è che vuole interferire e manipolare il destino degli altri.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store