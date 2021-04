Segno Scorpione ascendente Pesci

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella dei Pesci ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarlo, lo Scorpione con ascendente in Pesci può sembrare una persona docile, amabile, facile andarci d'accordo, ma niente potrebbe essere più lontano dalla realtà. In verità, ha una volontà così forte che in molti casi diventa ossessivo nelle sue decisioni. Semplicemente, questo tipo di Scorpione non accetta secondi posti né compromessi. L'intuizione è la sua più grande virtù. Vi leggerà nella mente e nel cuore come un libro aperto, qualunque maschera indossiate, anche la più impenetrabile.è una persona assai fantasiosa, piena di affetto e di creatività, praticamente, è in grado di realizzare tutto ciò che vuole. Ma, a volte i suoi impulsi profondi lo fanno vacillare e non sempre riesce a rimanere nello stesso posto. In lui, o in lei, si combinano due segni d'acqua, ecco spiegato perché non riesce a controllare le sue emozioni, e quando questo accade, può succedere davvero di tutto. C'è un lato di questo nativo che è molto pessimista, per cui è facile che subisca delle delusioni nelle relazioni sentimentali, poiché è portato a scegliere male la sua metà. Ha bisogno di un partner che gli offra un ambiente sicuro, stabile e una valanga d'amore romantico. Il lavoro più adatto per questo tipo di Scorpione è legato alla fantasia e alla scrittura. Gli piacciono le cose belle della vita, e non farà del male a nessuno per ottenerle.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store