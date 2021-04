Segno Scorpione ascendente Leone

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella del Leone ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarlole caratteristiche principali dello Scorpione ascendente Leone, troviamo l'ambizione, la caparbietà, la rigidità e un'enorme forza di volontà che gli consente di affrontare le situazioni più ardue e complesse. Questa particolare combinazione astrologica rende anche un istinto altruistico molto sviluppato al punto che questo nativo è capace di affrontare qualsiasi impegno per il benessere degli altri. Le sfide lo attraggono, e quando è coinvolto in un progetto, non si arrende, ma lo porterà alla fine qualunque cosa accada.è senz'altro una persona molto forte e determinata. Vede le cose così come sono e le affronta a viso aperto per quanto difficili possano essere. Il suo ascendente leonino acuisce il suo orgoglio e il suo senso di autostima, rendendolo un temibile nemico ma anche un amico leale, amorevole e protettivo. Questo particolare tipo di Scorpione non è in grado di ascoltare né consigli né critiche. Nella sfera affettiva sa essere così affascinante che nessuno riesce a superarlo quando decide di corteggiare qualcuno, poiché sa come individuare il punto più vulnerabile di una persona e conquistare il suo cuore. A livello lavorativo e professionale, si può dire che ha uno spirito imprenditoriale come pochi altri. È molto testardo. Non cambia facilmente le sue opinioni e non si ferma fino a quando i suoi progetti non sono stati completati.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store