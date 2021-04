Segno Scorpione ascendente Capricorno

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella del Capricorno ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarlocontro gli avversari e pronto a mostrarsi spietato ai suoi nemici. Ecco come appare agli occhi di tutti il nativo del segno Scorpione con ascendente in Capricorno. Sa tenere nascosto dentro di sé ogni sofferenza e dolore e questo lo rende un avversario temibile e un arrampicatore sociale molto astuto e ambizioso. Di tanto in tanto, però, il battito del suo cuore esce allo scoperto per dimostrare che alla fine è uno Scorpione altamente sensibile ed emotivo. Il suo partner e gli amici sanno di poter contare su di lui o lei, poiché è capace di mettersi in mezzo tra loro e un pericolo incombente., è una persona molto ostinata e persistente. Gli piace finire ciò che ha iniziato. Le responsabilità non lo spaventano. Ha molta autostima e si prende cura del suo prestigio lavorando sodo. Non solo è in grado di superare chiunque in materia di lavoro, ma anche le sue relazioni affettive e sociali sono messe in primo piano. Con la sua personalità forte e magnetica, questo tipo di Scorpione ha il dono di generare simpatia intorno a sé. È fedele e leale per natura e una volta che ha dato il suo affetto, cerca di mantenere l'armonia nella relazione qualunque cosa accada. Dall'altro lato della medaglia c'è che a volte presenta una certa tendenza al pessimismo e allo sconforto. Inoltre, ha l'abitudine di aggrapparsi agli altri quando ha dei problemi, fino a diventarne dipendente.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store