Segno Scorpione ascendente Bilancia

questo tipo di Scorpione sa come essere sempre al centro dell'attenzione. L'arguta lingua del suo ascendente Bilancia non solo sa come ingentilire il suo velenoso sarcasmo, ma dimostra altresì che si tratta di una persona molto intelligente. È chiaro, quindi, che sa bene come comunicare con gli altri, qualità che unita alla perseveranza dello Scorpione, può renderlo competente in molti campi, magari come addetto alle pubbliche relazioni o l'insegnamento, ecc.ha molto tatto e diplomazia, ma soprattutto sa come controllare la sua connaturale aggressività. È iperattivo e ha bisogno ogni tanto di un periodo di ritiro per far riposare la mente, anche se a volte sembra quasi che i conflitti lo attraggano. Può capitare che l'ascendente Bilancia solleciti la sua già intensa emotività, accelerandola ancora di più. Per questo motivo può passare da un allegro ottimismo al più scuro pessimismo in pochissimi secondi. In ambito lavorativo e professionale, questo nativo è molto più ambizioso e ha una grande capacità di lottare fino a raggiungere i propri obiettivi. Sa come approfittarsi delle buone occasioni ed è molto generoso con i suoi collaboratori, dimostrandosi sempre pronto ad aiutare e risolvere i problemi. In amore, sa come usare il suo fascino e ammaliare colui o colei che vuole conquistare.