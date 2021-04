Segno Scorpione ascendente Acquario

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della vostra nascita era quella dell'Acquario ed ha condizionato la vostra personalità. Se non sapete qual è il vostro ascendente, potete calcolarloè in genere una persona saldamente radicata alla terra, mentre l'ascendente Acquario aggiunge un tocco di eccentricità, rendendolo più anticonformista, creativo, sensibile e ribelle, il che lo colloca pressoché ai margini delle convenzioni sociali. In genere, questo tipo di Scorpione conduce una vita alquanto irregolare, affettivamente senza tanti vincoli, interessato principalmente alla coltivazione dell'anima attraverso l'arte, la filosofia e la contemplazione spirituale.è un po' più instabile ma anche più aperto e comunicativo degli altri suoi simili. È molto intelligente e intuitivo. Non è certo un abitudinario e trova motivazione in tutto ciò che porta al cambiamento o alla novità. La libertà e l'indipendenza sono fondamentali nella sua vita ed è forse per questo che il suo atteggiamento è meno possessivo e geloso del segno originario. Sul lavoro, la creatività e le capacità dell'Acquario di trovare le soluzioni ai problemi esistenti, rendono lo Scorpione capace di occupare posizioni di responsabilità. Data la sua determinazione, non rinuncerà facilmente alle sue idee e ai suoi progetti futuri. Nella sfera affettiva, se trova qualcuno che accetta il suo bisogno di libertà, sarà in ogni caso un partner devotamente fedele.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store