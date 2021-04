Segno Sagittario ascendente Vergine

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte a Est nel momento esatto della tua nascita era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlorende il Sagittario più premuroso di altri del suo stesso segno, anche se a volte è profondamente angosciato dalle sue insicurezze. Siamo di fronte a un tipo di Sagittario più prudente e misurato del solito. Raramente si lascia trascinare dalla leggerezza. È molto attento ai dettagli e nulla sfugge alla sua attenzione. Ha una certa facilità nel parlare, così come anche nello scrivere e comunicare, sebbene a causa della sua timidezza non sempre riesca a essere chiaro e succinto quando si tratta di esprimere i propri sentimenti.è dotato di grandi capacità intellettuali. È organizzato, disciplinato e responsabile. Ha un vero pallino per la gestione, la contabilità e gli affari. La famiglia e la stabilità negli affetti sono essenziali per il suo progresso professionale. Ma, in questa combinazione non mancano le contraddizioni che aggiungono due differenti punti di vista alla stessa personalità. Il primo è quello del Sagittario, idealista e incline a lasciare le proprie radici. Il secondo è quello dell'ascendente in Vergine, che lo rende preciso, scrupoloso e convenzionale. Questo fa sì che il suo aspetto esteriore contrasti con il suo essere interiore. Tuttavia, essendo entrambi i segni di natura mutevole, condividono la stessa capacità di adattarsi a nuove situazioni. Perciò, si può dire che questo tipo di Sagittario sia una persona abbastanza flessibile, sempre disposto ad accettare differenti punti di vista e che vede il cambiamento come un'opportunità di progresso.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store