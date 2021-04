MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Segno Sagittario ascendente Toro Caratteristiche delle persone nate con il Sole nel segno zodiacale Sagittario e ascendente in Toro. Il tuo segno solare è Sagittario e hai l'ascendente in Toro? Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della tua nascita era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlo qui.



L'Ascendente in Toro conferisce al nativo del Sagittario più praticità alle sue idee e le aspirazioni, sebbene in alcuni casi possa spingerlo verso un'eccessiva avidità e ambizione. Si tratta comunque di una miscela ricca e produttiva, quindi, il risultato di questo collegamento, tra l'idealista arciere dello zodiaco e il determinato Toro, è senz'altro una combinazione astrale molto fortunata e potente. Il suo raggio d'azione è impressionante ed ha la non comune capacità di far sembrare facili da realizzare i progetti più ambiziosi.



Il Sagittario ascendente Toro ha qualità innate di comando e il bisogno di dominare sugli altri. Qui abbiamo una collaborazione di successo su molti i fronti, data l'indole emotiva ma giudiziosa del Toro che porta i suoi influssi estremamente benefici a un Sagittario che di solito è meno attento e scrupoloso. È una persona dinamica e intraprendente, gli piace dare consigli e condividere con gli altri le proprie conoscenze. È attratto dalla natura, dalla cucina e dagli eventi culturali, ama vivere la vita senza tante complicazioni. Forse un po' avido ma gentile con tutti quanti. La sua casa sarà un luogo pieno di amici e di buon umore. Sul piano affettivo è assai attaccato ai valori della famiglia, sia moralmente che materialmente, proteso a dare ai propri cari sicurezza morale e materiale.



