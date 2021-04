Segno Sagittario ascendente Leone

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte a Est nel momento esatto della tua nascita era quella del Leone ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloun'eccellente combinazione di due segni di fuoco da cui prende origine una natura piuttosto ambiziosa. Il Sagittario con ascendente in Leone ha un temperamento espansivo, gentile e ottimista, che non si stanca mai di imparare cose nuove pur di espandere i propri orizzonti. È uno che non conosce la mediocrità, né sa cosa sia l'umiltà, e quando fa qualcosa di sbagliato, fa finta di nulla, continuando a fare lo stesso errore. La sua presunzione è tale che si sente destinato a cose grandi. Niente può fermarlo una volta che ha intrapreso il suo viaggio.ha un'opinione esagerata si sé, vive il passato o il futuro, ma mai il presente. In questa miscela si uniscono i tratti caratteriali di entrambi i segni zodiacali, per cui emerge una persona che non conosce alcun complesso d'inferiorità o dubbi su se stesso. Raramente si alza presto la mattina, di solito fa una colazione abbondante e si riscalda al sole tutta la giornata. È un buon amico, leale e generoso, ma a volte anche un po' prepotente. Ha bisogno di amare ed essere amato. Il suo buon cuore e la sua generosità lo portano ad aiutare chi è più vulnerabile, sebbene lo faccia più che altro per soddisfare la propria vanità.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store