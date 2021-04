Segno Sagittario ascendente Gemelli

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della tua nascita era quella dei Gemelli ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlonata nel segno dei Gemelli e l'ascendente in Sagittario, molto verosimilmente vivrà liberamente e allegramente il mondo intorno a sé. Sarà sempre contento di se stesso e in armonia con gli altri. Generalmente, costui o costei sarà divertente, gioviale ed estroverso, rendendosi un piacevole compagno o compagna di convivenza. Il suo atteggiamento nei confronti della vita è molto equilibrato, poiché questo nativo sviluppa un forte spirito di giustizia, cercando di analizzare entrambi i lati di ogni situazione prima di prendere ogni decisione.è sempre in continuo movimento, sia fisicamente sia in termini di velocità di pensiero, con idee, piani e progetti, che spesso rasentano la genialità. Nel settore lavorativo, questo nativo avrà un discreto successo nelle professioni legate alla comunicazione e alla creatività. Molte persone nate sotto questa combinazione di segni si dedicano a un lavoro fondato sull'analisi e la ricerca. È probabile che la sua carriera sia lunga e fruttuosa, e soprattutto di successo. In campo sentimentale può non essere molto propenso al matrimonio o alle relazioni permanenti. Ha bisogno di un partner che rispetti il suo desiderio di sentirsi indipendente, altrimenti solleverà il proprio dissenso e scapperà molto lontano.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store