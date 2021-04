Segno Sagittario ascendente Cancro

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della tua nascita era quella del Cancro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlogoverna la costellazione del Sagittario e trova la sua esaltazione in area del Cancro. Questo significa che colui o colei che nasce in questa particolare combinazione astrale, beneficia totalmente dei favori del pianeta della fortuna. Il suo temperamento sarà un po' più "", a differenza del "" segno originario e maggiormente disponibile e attento verso gli altri. Molti difetti insiti nelle caratteristiche del Sagittario, saranno attenuati dall'ascendente Cancro. Una sua debolezza è senz'altro la forte tendenza a credere ingenuamente nelle persone, per cui è facile che possa rimanere deluso.è un intreccio di contraddizioni, poiché condizionato da due segni che lo spingono in direzioni opposte. Da un lato c'è il Sagittario, ottimista, aperto e simpatico. Dall'altro lato, l'ascendente Cancro tende a renderlo timido, riservato e introverso. Mentre una metà di lui o lei sta sfogliando una mappa per prenotare un fantastico viaggio di tre settimane, l'altra metà si sta gustando la gioia di aver appena arredato la casa. Sentimentalmente parlando, il tocco del Cancro lo rende più sensibile di quanto già lo sia in realtà, ma gli dà anche una dose extra di perseveranza. È molto probabile che alla fine vincerà il bisogno di dare sicurezza al suo ecosistema familiare, basandosi soprattutto sulle sue capacità di lavorare. Questo nativo è estremamente disponibile ed esprime un grande orgoglio quando s'impegna e si sente utile alle persone che ama.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store