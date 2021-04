Segno Sagittario ascendente Ariete

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte Est nel momento esatto della tua nascita era quella dell'Ariete ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloun insolito livello d'energia in un Sagittario con ascendente in Ariete. Questo nativo è dotato di uno spirito competitivo che si entusiasma con facilità. È un idealista sempre pronto a lottare attivamente fino a quando non raggiunge i suoi obiettivi. I suoi successi nascono nella maggior parte dei casi dal suo ottimismo e dalla sua capacità di combattere. Stiamo parlando di due segni di fuoco che insieme formano una combinazione astrale davvero generosa e ardente, piena di gentilezza, competenza e fiducia in se stesso sebbene in alcuni casi possa manifestarsi una certa impulsività. Inoltre, ha un vero talento per far lavorare gli altri secondo i suoi desideri.è una persona talmente schietta e diretta che non può fare a meno di dire la verità anche se può far male. Il desiderio di realizzare grandi imprese è un vero chiodo fisso per lui o lei, e per questo motivo di solito si lancia a capofitto in qualsiasi impresa senza pensare ai rischi e pericoli che altre persone non correrebbero mai. Il rovescio della medaglia è la sua presunzione. Quando difende i suoi punti di vista, lo fa in modo esagerato e con una certa arroganza. Nella sfera dei sentimenti, questo Sagittario è una vera scatola piena di sorprese. Quando s'impegna, ama incondizionatamente e si dedica intensamente alla relazione. Nei suoi legami con gli altri può essere un po' dominante, poiché gli piace fare le cose a modo suo e senza interferenze da parte di nessuno.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store