NFTs musicali: il primo criptovideoclip è di una band italiana

L'attenzione degliai non-fungible tokens ( cos'è un NFT ) è sempre più alta.Anche lapuò essere: i Marcondiro sono stati i primi in Italia aun video clip di un progetto musicale il cui concept è "".Il singolo "" fa parte del loro ultimo album "", composto da nove tracce elencate con numerazione binaria (da 1 a 9 nel sistema esadecimale):Ammore Vero,Amatim,Core,Con i tuoi Occhi,Captcha cha,La Matematica dei Sentimenti,Gli Romani,Le Fate,RoboEtica (La teoria dell'Amore).I Marcondiro raccontano la storia di, dueche, nel bel mezzo di un, hanno iniziato a dialogare in una lingua sconosciuta, nuova, un idioma incomprensibile agli scienziati: a tutti, ma non a loro. Nessuno sa cosa si siano detti i due, Alice e Bob.C'è chi, dietro a quella conversazione, ha visto qualcosa di estremamente allarmante, dai risvolti imprevedibili e chi invece ha pensato alla romantica ipotesi della nascita di un amore tra le, leader dei Marcondiro, si è occupato personalmente della regia e della direzione artistica, collaborando con giovani e talentuose artiste:(animazioni grafiche),(occhi vettoriali in autocad),(sfondi). Il testo delè stato scritto in collaborazione con l’attore, che ha anche realizzato la voce recitante.vede inoltre la partecipazione speciale dell’attrice, influencer e modella, e la presenza del personaggio “”, il logo della scuola di intelligenza artificiale per ragazz* dell’IC3 di Modena.