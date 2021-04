Macryptoska, un progetto NFT tutto italiano

Le Macryptoska sono 100unici con prova di proprietà memorizzata sulladi. Ognuna di loro è coniata in 10progettate per nidificare l'una nell'altra.Ad alcune persone piace chiamarle. È interessante notare che possono essere visualizzate ovunque, scambiate apertamente e possedute veramente in un modo che non era mai stato possibile prima nel mondo digitale.Le Macryptoska sono4470x6303. Ci sarà unadi 1000 unità.C'è un piano tariffario crescente per premiare i primi sostenitori.Puoi ottenere una Macryptoska su OpenSea OpenSea è un mercato per beni digitali, inclusi oggetti da collezione, oggetti di gioco, arte digitale e altri beni digitali supportati da una blockchain come Ethereum.Poiché gli elementi che vedi su OpenSea sono supportati dalla blockchain, il pagamento viene effettuato anche in valute basate su blockchain o criptovalute. La forma di pagamento più popolare è Ether, che è il token che aiuta ad alimentare la blockchain di Ethereum. Tuttavia, OpenSea supporta anche molte altre valute di pagamento, tra cui DAI e USDC.Se utilizzi un computer desktop, dovrai installare un'estensione del portafoglio per il tuo browser, come MetaMask Dapper . Dovrai anche finanziare il tuo account con Ether per acquistare un articolo su OpenSea.Sul tuo dispositivo mobile, dovrai utilizzare un browser mobile compatibile con Ethereum come Coinbase Wallet Si, puoi. Possiedi l'NFT. Sei libero di fare quello che preferisci.