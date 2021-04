Intervista: dieci domande a Egidio Storelli

, devo dire che questa è la mia prima intervista che faccio a uno scrittore, per fortuna sei un amico, altrimenti mi sarei trovato davvero in imbarazzo. In teoria, tu ed io ci conosciamo da circa cinquant'anni, poiché abbiamo frequentato lo stesso 29° corso Allievi Guardie di Pubblica sicurezza a Trieste, nel lontano 1971. Ho detto in teoria perché siamo stati presi in forza in due compagnie diverse, per cui, sicuramente ci siamo incrociati qualche volta in "", ma non ci siamo mai frequentati. Oltretutto, a fine corso, io sono andato da una parte e tu da un'altra. La cosa certa è che abbiamo indossato per 40 anni la stessa giubba (), con lo stesso orgoglio e fierezza., del romanzo "", ne avevo già parlato qui . Ci sono molti modi per scrivere una storia. Tu hai scelto di utilizzare uno stile di scrittura espositiva e un linguaggio semplice, diretto a fornire fatti e informazioni piuttosto che raccontare storie., c'è "", edito da Ghaleb Editore , in cui il narratore (), ci racconta otto storie magnifiche che non lasceranno nessuno indifferente, offrendo al lettore un viaggio emozionante che catturerà completamente la sua attenzione fino all'ultima pagina, finendo per essere una persona diversa da quella con cui ha iniziato.Ho scelto questo titolo perché è il primo racconto del libro "Il cane nero e altri racconti", e mi sembra possa fornire un buon impatto per tutto il contesto. Però vorrei specificarti che non ho inteso questo cane come uno spettro notturno o un presagio di morte. Ho invece voluto rappresentarlo come il riflesso della nostra anima che, prima o poi, ci presenterà il conto per poter fare un esame di coscienza su morale e azioni in vita.Sono un appassionato immaginatore, mi piace inventare storie. Qualche anno fa mi son detto: perché non metterle per iscritto? Ho iniziato a far passare i miei racconti attraverso la tastiera del PC e non ho più smesso. Però questo non è valido per il secondo libro "Quattro ragazzi", lì racconto una storia che, anche se non autobiografica, corrisponde alla realtà di un periodo della nostra vita che tu ben conosci: gli anni di piombo.L'esperienza dei concorsi letterali è stata bellissima. Ti lascio immaginare cosa possa aver significato per me salire sul podio dei finalisti, essendo (ahimè) non troppo titolato scolasticamente. Tra i concorrenti ho conosciuto belle persone, colte, con alle spalle curriculum letterari di tutto rispetto, nelle quali ho destato curiosità e interesse. Con molti siamo diventati amici.Il cane nero: è stato motivo di interessanti discussioni con persone qualificate e lettori appassionati del genere.Entrambe, ma sono periodi della mia vita lontani tra di loro. Ora scrivo con passione, ma ho tanta nostalgia della divisa, sarei disposto a pagare pur di indossarla almeno per un giorno, per un turno di servizio... Forse anche tu?Ce ne sono tanti, ma non seguo un filone logico o una corrente. Però almeno un paio li voglio citare: George Orwell ed Edgar Allan Poe; sono affascinato dal loro modo di descrivere. Però non ho mai preso appunti, ho iniziato da "naif" e così finirò, anche perché ho il timore di snaturarmi e andare in confusione.Sì assolutamente! Racconto ai miei figli della mia carriera da poliziotto; come scrittore no, hanno la possibilità di leggermi, quindi...Ok, una delle tante, però è ancora inedita: "....Improvvisamente inciampa e cade, finendo con la faccia in quel fiume scarlatto, gli si riempie la bocca di misto acqua-sangue, sputa quello schifo di sapore ferroso...".Sì, faccio uso di un incentivo: l'ora dei fantasmi, inizio a scrivere dopo la mezzanotte.Sto lavorando a una nuova raccolta di racconti. In questa voglio fare qualcosa di diverso, cioè lasciare intendere che chi scrive storie horror o comunque tragiche, non è necessariamente una persona triste o pessimista, ma potrebbe essere l'esatto contrario. Vedremo cosa ne uscirà.Sono io che ringrazio te carissimo amico e collega di giubba. Per te è stata la prima volta da intervistatore, per me la seconda o la terza da intervistato... ma l'importante è che ci siamo divertiti. Grazie, alla prossima.