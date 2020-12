Quattro ragazzi - Storie di altri tempi

Egidio Storelli

, l'Italia ha vissuto un decennio d'inaudita violenza causata da gruppi armati di estrema destra e sinistra, che hanno compiuto innumerevoli omicidi, rapimenti e attentati dinamitardi, in punti strategici in molte città italiane.di questi atti terroristici ci sono politici, giornalisti, poliziotti, giudici, carabinieri e tanti altri. Ancora oggi le loro famiglie chiedono giustizia e fanno in modo che questi tristi episodi non vengano dimenticati.che abbiamo imparato da questo "" sulla risposta da dare all'estremismo di destra e di sinistra, ci dice che è tempo di pensare in modo differente se davvero vogliamo invertire la rotta.ce lo spiega in un libro l'Ispettore di Poliziache, pur avendo preso parte agli eventi in prima persona, ha raccontato le vicissitudini di quattro ragazzi, due poliziotti e due ribelli, senza giudicare o simpatizzare per gli uni o per gli altri, cercando essenzialmente di rimanere super partes, narrando i fatti così come avvennero a quei tempi.", edito da Davide Ghaleb editore , l'autore è Egidio Storelli.adatta a promuovere tra i lettori più giovani e gli adolescenti, la conoscenza di una parte fondamentale della vita dei nostri nonni.