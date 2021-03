Segno Sagittario ascendente Scorpione

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte a Est nel momento esatto della tua nascita era quella dello Scorpione ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlorende il nativo del Sagittario impaziente e irascibile un po' più del segno originario, anche se poi la sua ira non dura così a lungo. Ha probabilmente una ricca immaginazione e la tendenza a provare forti simpatie e antipatie. Ha una capacità critica molto sviluppata ed è alquanto sarcastico e spietato nei confronti degli altri. Spesso si mostra freddo e indifferente e il più delle volte non sa assolutamente come trattare con le persone. È inconcepibilmente possessivo e a volte si comporta come un "" anche quando non ne ha il potere.rappresenta l'ambizione assoluta per i soldi. Sa quali sono le sue capacità e sotto la spinta potente della sua presunzione, una volta che si è messo al lavoro, in poco tempo riuscirà a raggiungere gli obiettivi che si è proposto. È un materialista un po' avaro per natura. Vuole vincere a tutti i costi. La sicurezza finanziaria è molto importante per lui o lei, e ha paura di contrarre debiti. La sua mente diabolica è in grado di creare intrighi impensabili ed è in grado di penetrare nei pensieri delle persone. In amore, più che alla seduzione ricorre all'intimidazione. Il suo partner ideale potrebbe essere una persona che abbia lo stesso temperamento e carattere. Probabilmente si sposerà più di una volta e avrà più figli con i quali è possibile che non ci sia una buona comunicazione.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store