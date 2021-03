Segno Sagittario ascendente Sagittario

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte a Est nel momento esatto della tua nascita era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlosei nato nel segno del Sagittario e hai come ascendente la medesima costellazione del Sagittario, sei una persona piuttosto sincera, ottimista e generosa. Probabilmente sei l'uomo o la donna più popolare del tuo quartiere, sempre pronto a divertirti e a fare baldoria. Hai un senso di giustizia molto ben sviluppato e sei in grado di difendere con fervore le tue convinzioni. Non a caso, una delle caratteristiche più manifeste del Sagittario è l'amore per la propria indipendenza e la libertà.è una persona a cui piace avere una vasta conoscenza del mondo intorno a sé. Gli piace studiare ed è assai curioso. È dotato di un'enorme fiducia in se stesso. È franco, diretto, avventuroso e mentalmente molto capace. Quest'individuo è alquanto irrequieto ed è spesso attratto da qualcosa che è fuori dalla sua portata o comunque irraggiungibile. Sul lavoro aspira a conseguire grandi traguardi. Spesso si lancia in nuove sfide, mettendo ogni volta alla prova le proprie capacità. Quando gli piace qualcosa, ci si dedica con molto entusiasmo. In tema sentimentale e affettivo, di certo non disdegna la compagnia del proprio partner, ma detesta le relazioni esclusive. In poche parole, siamo di fronte a uno dei segni meno fedeli di tutto lo zodiaco.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store