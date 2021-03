Segno Sagittario ascendente Pesci

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte a Est nel momento esatto della tua nascita era quella dei Pesci ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlonasce con il Sole in Sagittario e l'ascendente in Pesci, non solo sogna un mondo migliore, ma lavora attivamente affinché lo sia, difendendo con veemenza e coraggio i propri valori. È una persona molto sensibile e ha un carattere leale, generoso e disponibile verso tutti. Ha una natura fondamentalmente artistica e potrebbe distinguersi nella musica o nella scrittura. Il nativo con questa combinazione di segni zodiacali non resta quasi mai nello stesso posto per molto tempo, poiché è sempre in movimento, spinto da un costante desiderio di nuove avventure.è generalmente apprezzato per essere una persona piuttosto altruista e generosa. Qualche volta, però, capita che la fiducia riposta negli altri sia delusa, poiché è convinto che gli altri siano buoni come lui o lei. E quando ciò accade, diventa molto triste e amareggiato. Nel campo delle attività e del lavoro, questo nativo aspira a realizzare i propri sogni e, pur di arrivare ai suoi obiettivi, non risparmia fatica. Quando aderisce a un progetto, si dedica con zelo, cercando di massimizzare la sua condotta e lavorando con stile corretto e coerente. In tema sentimentale, questo tipo di Sagittario è molto romantico e tende a soffrire a causa dell'amore. Questo perché il suo ascendente d'acqua lo rende ipersensibile, poco pratico e incline a sognare ad occhi aperti.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store