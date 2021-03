Segno Sagittario ascendente Capricorno

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte a Est nel momento esatto della tua nascita era quella del Capricorno ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloche è un segno indipendente e talentuoso, il Sagittario acquisisce una certa praticità nella vita di tutti i giorni. Questa combinazione astrologica è tipica di chi è in grado di raggiungere posizioni elevate partendo dal nulla. Non è solo la solita mente piena di idee, ma è anche una persona in grado di trasformare le speranze in fatti concreti. In genere, la capacità di convertire i sogni in realtà è una prerogativa che manca alla maggior parte dei Sagittari. Con questa combinazione, invece, difficilmente si lancerà in un progetto, se non è in grado di prevedere la possibilità di portarlo a compimento. In amore è un innamorato assai più fedele e responsabile rispetto agli altri appartenenti al suo segno originario, ma bisogna che stia molto attento, perché il troppo attaccamento al lavoro potrebbe creare un certo attrito nella sua relazione sentimentale.possiede un'intelligenza profonda e sottile supportata dalla tendenza ad agire in modo ponderato e riflessivo. Insomma, siamo di fronte a una persona seria e discreta in cui tutta la sua personalità risveglia un sentimento di fiducia e responsabilità. È senz'altro uno delle sagittari più interessati e materialisti e ci tiene molto al suo prestigio e la reputazione. È abbastanza duro e onesto nelle sue critiche, che a volte possono costargli più di un nemico, poiché preferisce la verità, anche se fa male. A volte può dare la sensazione di essere troppo lento, ma il fatto è che il suo modo di agire è sempre impegnato, premuroso e distaccato, al fine di evitare il più possibile l'eventualità di commettere errori.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store