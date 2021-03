Segno Sagittario ascendente Bilancia

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte a Est nel momento esatto della tua nascita era quella della Bilancia ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlodi un Sagittario con ascendente in Bilancia è la capacità di mettersi nei panni degli altri e di comprendere il loro punto di vista. Questo nativo vede il proprio riflesso in chi gli è vicino e scopre se stesso grazie alle reazioni manifestate da coloro che lo circondano. In realtà, questa combinazione astrale può essere considerata una delle più fortunate dello Zodiaco, poiché riceve la protezione di due pianeti molto amorevoli come Venere e Giove. Si distingue per la sua felicità, l'ottimismo, e il suo atteggiamento sempre pronto a iniziare nuove relazioni.è una persona sempre disponibile e molto comunicativa ed è un piacere averlo intorno. Si può dire che sia un vero e proprio "", poiché ha molti amici e seguaci. In genere non ama la solitudine, perciò, si sentirebbe perso se si trovasse isolato dal resto del mondo. Per questo motivo tende ad avere una relazione armoniosa e pacifica con tutti. Ha un buon senso estetico. È colto, gentile, diplomatico, pieno di tatto e apprezza negli altri le stesse qualità. Ha buon gusto e cerca sempre di sviluppare collaborazioni e amicizie armoniose. A volte può sembrare che sia una persona un po' troppo frivola e superficiale, poiché non disdegna le cose belle della vita quotidiana. Inoltre, tende istintivamente alla bellezza, agli agi e al lusso. Sa essere particolarmente pigro quando si tratta di prepararsi per fare sport o un lavoro.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store