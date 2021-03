Segno Sagittario ascendente Acquario

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte a Est nel momento esatto della tua nascita era quella dell'Acquario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlo, il Sagittario con ascendente in Acquario acquisisce una spiccata propensione per la libertà e di solito riconosce agli altri la stessa indipendenza che egli o ella desidera. In generale, è una persona gentile e amichevole. È guidato più dalla mente che dalle emozioni e non deve sorprendere se in alcuni casi il suo aspetto esteriore possa essere piuttosto eccentrico. Seguendo le ispirazioni di uguaglianza dell'Acquario, questo tipo di Sagittario ha la grande opportunità di liberarsi dai pregiudizi e mostrare un profondo rispetto per la vita.è una persona originale e aperta a qualsiasi novità, anche molto diversa dal suo mondo abituale. In questa combinazione c'è molta similitudine tra il segno solare e l'ascendente, poiché entrambi detestano gli stereotipi. Riguardo al lavoro, preferisce un'attività in cui può esercitare il suo genio creativo senza vincoli né orari. A lui o lei piace apparire diverso dagli altri, ancor di più ama farsi sentire come autore di idee uniche e originali. Idee che cercherà di realizzare sempre, non importa quanto siano rivoluzionarie. Nella sfera affettiva tende ad essere un po' freddo e impersonale, questo gli rende piuttosto difficile trovare la felicità.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store