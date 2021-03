Segno Capricorno ascendente Vergine

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlonasce nel segno del Capricorno con ascendente in Vergine in genere ha una grande intelligenza, sebbene non sempre è compreso dagli altri. È una persona laboriosa, con un talento molto sviluppato e una straordinaria capacità di trovare la soluzione più adatta a risolvere qualsiasi problema. È talmente ambizioso che tende a vivere esclusivamente per il lavoro. Ama mantenere segrete le sue aspirazioni e realizzarle un poco per volta, lentamente ma inesorabilmente, controllando ogni passo, così da evitare di commettere errori. Quando inizia una cosa, di solito va fino in fondo.è una persona tranquilla, timida e riservata, anche se non rifiuta l'opportunità di entrare in contatto con gli altri. Il buon senso fa parte delle sue qualità principali. Tra l'altro, gli piace fare del bene poiché ha un grande senso umanitario. Forse è un po' troppo pignolo soprattutto con se stesso. Non gli piace interferire nella vita degli altri, né tantomeno consente che altri interferiscano nella sua. È un conservatore, sebbene a volte le sue idee sono alquanto progressiste. Non gli piacciono le stravaganze o gli eccessi in genere ed è forse a causa di questo suo atteggiamento che rende un'immagine di sé assai fredda e rigorosa. Non è facile per questo nativo esprimere i propri sentimenti. Nella sfera affettiva è molto selettivo, per cui difficilmente si lancerà in un'avventura casuale. Il suo essere zelante e critico verso tutti, fa sì che il più delle volte resti da solo.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store