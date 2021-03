Segno Capricorno ascendente Toro

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlonasce sotto l'unione di questi due segni astrologici di natura terrena si distingue per forza e determinazione. Il Capricorno con ascendente in Toro è una persona profondamente onesta e pratica che mal tollera l'irresponsabilità e l'imprudenza. È qualcuno su cui si può sempre fare affidamento. Non si arrabbia facilmente, ma se succede, è meglio stare lontani, perché ha una notevole memoria e non si scorderà il male che gli è stato fatto. Di tanto in tanto può emergere un principio di pigrizia taurina, ma il Capricorno ha una così forte autodisciplina che gli consente di superare qualsiasi negligenza.è una potente combinazione destinata al successo, poiché l'unione di due segni compatibili rafforza le qualità di entrambi. Questo nativo ha un vero pallino per gli affari e, come ogni banchiere di buon senso, sa molto bene dove mettere il suo denaro. Le sue ambizioni sono dovute per il 50% al desiderio del Toro di vivere con tutte le comodità e l'altra metà al pressante bisogno di approvazione del Capricorno da parte dei suoi amici e parenti. La sua vita sentimentale è abbastanza pacifica. Ha un forte attaccamento verso coloro che ama e un enorme bisogno di sicurezza, per questo motivo preferisce un partner stabile a cui piace condividere le comodità della casa.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store