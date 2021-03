Segno Capricorno ascendente Leone

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Leone ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloaiuta ad alleviare il carico pesante di responsabilità che porta sulle spalle il Capricorno il quale diventa più cordiale, generoso e con quel pizzico di ottimismo in più che riesce a farlo uscire dal suo stato di eterna afflizione. In pratica, il Leone arricchisce la personalità del Capricorno, rendendo la sua vita più completa, interessante e socialmente attiva. C'è da aggiungere, però, che sebbene non abbia esitazione quando c'è da sottoporsi a dure fatiche, è troppo distinto per sporcarsi le mani., oltre ad avere un carattere responsabile e determinato, ha una forte capacità organizzativa e un talento davvero speciale, soprattutto quando si tratta di gestire la propria vita lavorativa e sociale. Chi è nato con questa speciale miscela astrologica, è molto apprezzato e riconosciuto sul mercato del lavoro, poiché ha un vero talento nel trattare con le persone. È ambizioso e ama puntare al massimo. Giacché ha una vera propensione all'ottimismo, per costui o costei sembra che niente sia impossibile. Certo, ha una maggiore propensione al rischio rispetto al segno originario, ma è un tipo di rischio abbastanza controllato. Nella sfera dell'amore, le sue relazioni sono più o meno complicate, poiché è assai vanitoso, esigente e perfezionista nella scelta del partner, che deve assolutamente eccellere almeno in qualcosa nella vita.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store