Segno Capricorno ascendente Gemelli

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella dei Gemelli ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloin questa sorprendente combinazione astrale formata dal Capricorno con ascendente Gemelli, palesemente più perspicace che il segno originario. Siamo di fronte a una personalità responsabile unita a un pensiero rapido ed efficiente. Sin da piccolo questo nativo ha un comportamento dettato dal buon senso superiore alla sua età. A scuola prende buoni voti dagli insegnanti e i suoi compiti sono sempre svolti senza che nessuno glielo chieda due volte.è una combinazione di segni assai lusinghiera. Questo nativo ha una capacità intellettuale altamente sviluppata, oltre ad avere alcune qualità che lo rendono risoluto e tenace quando svolge il suo lavoro. È più veloce nei suoi movimenti rispetto al tipico Capricorno e la sua mente in genere corre a grande velocità. Tuttavia, difetta nelle attività pratiche e se non ha qualcuno al suo fianco per compensare questa debolezza, è probabile che alcune delle sue idee non vengano realizzate. In tema d'amore è guidato più dalla ragione e dalla logica che dalle emozioni, per cui non è facile che si lasci trasportare dai sentimenti. Ecco perché di tanto in tanto si ritrova a dover lottare tra ciò che la sua mente cerca di imporgli e ciò che il suo cuore vuole sentire.