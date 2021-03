Segno Capricorno ascendente Cancro

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Cancro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloparliamo di Capricorno con ascendente in Cancro, non possiamo non ricordare che si tratta di una combinazione di segni opposti che hanno in comune la stessa qualità cardinale e la polarità femminile. In questa unione astrologica ci sono due personalità che sembrano vivere in costante conflitto con le loro emozioni. Da un lato abbiamo alla natura laboriosa e disciplinata del Capricorno, mentre dall'altro lato c'è la capacità emotiva e sensibile del Cancro. Queste circostanze inducono il segno solare ad adottare posizioni più espansive e meno fredde.è una persona molto sensibile che si commuove facilmente, ma la sua la logica lo spinge ad essere pratico e razionale, quindi, finisce che la sua immagine esterna non corrisponda realmente a ciò che sta accadendo dentro di sé. Come un eterno insoddisfatto mette ogni cosa in discussione, come se tutti intorno a lui lo mettessero costantemente alla prova. Questo atteggiamento, sebbene denoti una personalità responsabile e affidabile, gli toglie la tranquillità e lo fa vivere in continua preoccupazione. Sentimentalmente è un tradizionalista. Attribuisce grande importanza alla famiglia e alle proprie radici. Di solito è precoce in questioni affettive poiché ha fretta di crearsi la sua famiglia. In genere predilige un partner più maturo, in grado di fornire supporto e sicurezza.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store