Segno Capricorno ascendente Bilancia

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella della Bilancia ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloche salta agli occhi nella combinazione formata dal Capricorno con ascendente in Bilancia, è il netto contrasto tra l'intransigenza e la rigidità del primo segno e la cordialità e la disponibilità del secondo. Volendo descrivere con una metafora che renda l'immagine di questo ermetico accostamento astrale, direi che qui abbiamo un pugno di ferro dentro un guanto di velluto, poiché il Capricorno è governato da Urano, che lo rende distaccato e impersonale, mentre la Bilancia è guidata da Venere, che dà a questo nativo un tocco di socievolezza e spontaneità., c'è un pizzico di gioia e buonumore in questo legame astrologico rispetto al segno originario, che spesso risulta alquanto malinconico. Quindi, si può affermare che il Capricorno ascendente Bilancia sia una persona senz'altro amichevole, disponibile e socialmente aperto. Questo nativo è un buon conversatore e ama gli incontri sociali. Inoltre, ci tiene molto alla sua immagine e farà il possibile affinché su di lui o lei non ci siano dubbi o diffidenze da parte di nessuno. Sul lavoro è un po' pigro e non molto stabile. Non di rado stacca la spina, si appoggia allo schienale e prende la vita con una certa leggerezza. Sentimentalmente, è un innamorato romantico e premuroso, sebbene queste qualità venusiane non emergano con tanta facilità, poiché gestisce le sue emozioni con razionalità e praticità.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store