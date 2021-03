Segno Capricorno ascendente Ariete

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella dell'Ariete ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloci sono due segni zodiacali in quadratura tra loro e, quindi, presentano delle differenze fondamentali. In questo caso, però, giocano alcuni elementi affini che rendono al nativo di questa particolare configurazione astrale una forte personalità, ma di sicuro avrà qualche difficoltà nel controllare i propri impulsi. Inoltre, poiché entrambi i segni hanno qualità cardinali, ciò indica un'ambizione al comando e un notevole talento per le iniziative, che però possono essere represse a causa di focolai d'ansia che si accendono quando la natura perseverante e paziente capricorniana si scontra con il temperamento arietino frettoloso e impulsivo.è una persona metodica, capace di realizzare tutto senza fretta, e di certo non si fermerà finché non avrà completato ciò che ha cominciato. La sfida lo esalta. I suoi sforzi sono quasi sempre ricompensati con risultati concreti. Inoltre, gli ideali di perfezione di questo nativo lo rendono un lavoratore instancabile, poiché aspira a crescere nella sua carriera e, nel possibile, ottenere riconoscimenti sociali. Dall'altro lato della medaglia c'è la difficile coesistenza di due segni contraddittori, che possono causare grandi conflitti, mancanza di motivazione, incostanza, e conseguenti insuccessi. In area sentimentale, questo personaggio presenta qualche incoerenza, poiché, sebbene sia una persona dinamica e avventurosa, è emotivamente fredda, non in grado di ricambiare i sentimenti degli altri. Preso dal lavoro, a volte tende a distanziarsi anche dalle persone più care.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store