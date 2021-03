I motti dei segni zodiacali

. Tra i tanti misteri che l'astrologia custodisce, troviamo quello che sostiene che per ogni segno ci sia uno slogan o una frase specifica che lo rappresenta prima di tutte le altre. È facile da ricordare e può servire come modello per meglio identificarlo e rievocarlo.: Venni, vidi, vinsi! ().: Agisco lentamente ma con efficacia! ().: Sono sempre un passo avanti! ().: La sicurezza prima di tutto! ().: Il mondo gira intorno a me! ().: C'è una soluzione a tutto! ().: Ho sempre un piano B! ().: L'amore è la benzina del mio motore! ().: Il mio bicchiere è sempre mezzo pieno! ().: Sono nato per il successo! ().: Prendetevi tutto ma non la mia libertà! ().: Mi piace vivere e sognare! ().Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store