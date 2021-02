Segno Capricorno ascendente Sagittario

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlocome ascendente alla nascita, determina alcuni cambiamenti importanti nella personalità del Capricorno. Tra l'altro, questo nativo assume un diverso modo di relazionarsi con gli altri, giacché ha un comportamento più simpatico e amichevole. Perciò, il detentore di questa particolare miscela astrale sarà più apprezzato in confronto all'originale dello stesso segno di terra. Inoltre, poiché è meno rigido e intransigente, avrà una maggiore apertura mentale e manterrà uno spirito sempre giovanile.è fondamentalmente una persona laboriosa e produttiva, come d'altronde lo sono tutti gli altri rappresentanti di questo segno. Oltre ad avere un temperamento più comunicativo ed estroverso rispetto agli altri Capricorno, ha il carattere avventuroso e indipendente del Sagittario. Insomma, siamo di fronte a un singolare esemplare di Capricorno in cui si manifesta un bilanciamento assai controllato tra sobrietà e ottimismo. In termini di sentimenti, cerca di stabilire una relazione seria con persone che abbiano una buona posizione sociale ed economica. In genere è molto esigente con il proprio partner e non ha problemi nel caso dovesse mettere la parola fine a una relazione in cui non si sente adeguatamente soddisfatto.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store